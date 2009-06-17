У четвер вранці на Сході грози

Харків. 17 червня. УНІАН. 18 червня в Україні спеки не буде.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, зберігатиметься мінлива хмарність. Переважно без опадів, лише вночі та вранці у східній частині грозові дощі, місцями сильні дощі, град, шквали 17-22 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 7-12°, на півдні та сході - 10-15°, вдень - 19-24°, у південних областях, степовій частині Криму та на Закарпатті місцями - 25-28°; в Карпатах вночі - 4-9° тепла, вдень - 11-16°.

У Київській області мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 19-24°.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-11°, вдень - 20-22°.

17 червня температура води в Чорному та Азовському морях - 20-24° (в районі Феодосії та Одеси 18°), у Дніпрі біля Києва - 19°.