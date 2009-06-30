У Харкові під час пожежі загинула людина

Харків. 30 червня. УНІАН. У понеділок, 29 червня, в Харкові під час пожежі загинула людина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у Московському районі по вулиці Академіка Павлова 146-а близько 9-ї години вечора.

На місце виїжджали три підрозділи МНС. Вогнем були охоплені меблі та домашні речі. Площа пожежі становила близько 5 кв. метрів. Пожежа була ліквідована о 21.33. На місці пожежі виявлено тіло родича господарки квартири - чоловіка 1933 року народження.

Причини пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.