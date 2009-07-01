У Харкові почав діяти асфальтобетонний завод

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харкові введено в експлуатацію асфальтобетонний завод (АБЗ).

Як повідомляє сайт міськради, це підприємство відкритого типу. Воно має найвищі технічні та функціональні характеристики, простоту і надійність конструкції, широкий діапазон потужностей до 120 тонн/год., компактне розміщення на майданчику, велику різноманітність додаткового устаткування.

АБЗ комплектується сучасними комп`ютерними комплексами, що забезпечують повний контроль за виробничим процесом і повну інформативність на всіх стадіях виробництва. Завод відповідає найжорсткішим екологічним нормам, тому може розміщуватися в межах міста без шкоди для навколишнього середовища. Система обладнана електроустаткуванням компанії Сіменс - надійна і забезпечує тривалий термін служби, інформує сайт.