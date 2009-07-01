72-річний дід отримав 12 років за подвійне вбивство

Харків. 1 липня. УНІАН. Вироком апеляційного суду Харківської області 72-річного мешканця Богодухівського району засуджено на 12 років позбавлення волі за скоєння умисного подвійного вбивства.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, трагічна подія сталася в одному з сіл після розпиття спиртного у помешканні 72-річного господаря з ніде непрацюючими чоловіком та його дружиною в цивільному шлюбі, які постійно пиячили і мали недобру репутацію в селі.

У ході вечері час від часу господар, даючи жінці гроші, посилав її за черговою порцією самогону. Вже під вечір, перерахувавши гривні, що залишилися, виявив їх менше, ніж очікував. Вирішивши, що приятелі вчинили у нього крадіжку, він зажадав від гостей повернути поцуплене і забиратися геть. Під час конфлікту, що виник, господар сокирою зарубав своїх гостей. Пізньої ночі, прокинувшись і протверезівши, він повідомив про це родичам, які викликали міліцію. Свого часу власник домоволодіння уже відбував покарання за умисне вбивство. Цього разу підсудний покаявся та повністю визнав свою провину, повідомили у прес-службі.