Мери малих міст просять Президента зробити «хорошу справу»

Харків. 6 липня. УНІАН. Мери малих міст просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА підписати зміни до закону про Бюджетний кодекс, ухвалені Верховною радою 23 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення до Президента прийняте сьогодні на засіданні Асоціації малих міст України.

У зверненні наголошується, що більшість змін до документу були запропоновані Асоціацією органів місцевого самоврядування.

«Нас непокоїть дискусія, яка розгорнулася після ухвалення цього закону. Знову хорошу справу може бути не зроблено через політичні ігри», - йдеться у документі.

У зверненні мери міст просять Президента “без сумнівів і вагань підписати нову редакцію закону, оскільки він реально зміцнює місцеве самоврядування”.

Водночас, у разі якщо Президент України ветує цей закон, Асоціація міст України просить голову Верховної ради зробити все необхідне для подолання вето. Звернення до глави ВР Володимира ЛИТВИНА з таким проханням також було ухвалене на сьогоднішньому засіданні Асоціації малих міст України.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція). «За» проголосували 232 народних депутата з 436, зареєстрованих у залі.

Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Майже у повному складі за цей закон проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина і КПУ, а з фракції НУ-НС його підтримали 33 народних депутата.

Цим законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих відносин між Державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сів, селищ і міст районного значення.

Як відзначив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, цим законом передбачається наявність 12 тисяч бюджетів замість 700, що існують сьогодні.

24 червня перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК повідомив, що в Секретаріаті триває вивчення змін до Бюджетного кодексу України.

Висловлюючи свою думку про документ, О.ШЛАПАК зазначив, що має великі побоювання з приводу того, що Мінфін може зіткнутися з складнощами при розрахунку місцевих бюджетів, число яких значно збільшується. «Мене особисто непокоїть лише одне – яким чином сьогодні Міністерство фінансів може розраховувати 13 тисяч бюджетів. На мою думку, організаційно вони це завалять, хоча, можливо, я не маю рації. Але якщо у нас колосальні проблеми з розрахунком 700 бюджетів, то що робитимуть, коли їх буде 13 тисяч?» - зазначив О.ШЛАПАК.