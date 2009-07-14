Мери шукають гармонії між Конституцією і законами

Харків. 14 липня. УНІАН. Асоціація міст України та громад просить парламент підтримати внесення змін до Конституції України в частині уніфікації термінів повноважень представницького органу Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (законопроект № 4177).

Про це йдеться у зверненні Асоціації до голови Верховної ради України Володимира ЛИТВИНА, а також голів усіх парламентських фракцій, ухваленому від імені всіх органів місцевого самоврядування.

Зокрема, у тексті звернення, переданому УНІАН, зазначається, що проблема, викликана відмінністю у термінах повноважень місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, може постати перед Україною вже після проведення чергових місцевих виборів 2010 року, оскільки термін повноважень обраних на цих виборах сільських, селищних, міських голів становитиме чотири роки, а термін повноважень депутатів місцевих рад – п’ять років.

Така відмінність у термінах повноважень місцевих рад та голів територіальних громад не узгоджується з логікою закону «Про місцеве самоврядування в Україні» і може призвести до розбалансування роботи всіх органів місцевого самоврядування, наголошується у зверненні.

Крім того, зазначають його автори, проведення виборів депутатів місцевих рад неодночасно з виборами сільських, селищних, міських голів призведе до подвійного збільшення видатків з державного бюджету.

Водночас, переконані в АМУ, відповідні зміни до Конституції забезпечать безперервність здійснення процесу самоврядності та сприятимуть ефективній роботі органів місцевого самоврядування, які обиратимуться на чергових місцевих виборах.