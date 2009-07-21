Завтра - найтриваліше в 21 столітті повне сонячне затемнення

Найтриваліше в 21 сторіччі повне сонячне затемнення відбудеться в середу, 22 липня. Жителі половини Землі побачать одне з найрідкісніших явищ, коли світило повністю сховається за Місяцем. На жаль, з України нічого видно не буде, але багато українців це затемнення відчують на собі. Керівник Кримської астролабораторії «Західна» Олександр Ботвін розповів, що повне сонячне затемнення почнеться в 00 годин 53 хвилини за всесвітнім часом на західному побережжі Індії (в Україні в цей час буде без семи хвилин 4 година ранку): «Це найтриваліше сонячне затемнення в цьому сторіччі — 6,5 хвилин. Навколо темного диска з`явиться вогняна сонячна корона і будуть видні зірки. Наступне сонячне затемнення, правда, неповне (кільцеподібне) буде 10 січня наступного року, а повне відбудеться 30 березня 2033-го)».

Як цей день відіб`ється на здоров`ї українців, розповів терапевт Інституту клінічних досліджень Веніамін Гавриш: «Не зважаючи на те, що ми не побачимо затьмарення, сердечники відчують його повною мірою. Цього дня будуть магнітні бурі, що позначиться і на сердечниках, і на гіпертоніках. Нитимуть і старі травми, і переломи».