Сьогодні на Сході тепло і сухо

Харків. 7 вересня. УНІАН. Завтра у більшості північних, центральних областей України, на Одещині та Миколаївщині короткочасні дощі, місцями грози.

На решті території без істотних опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер очікується переважно північно-західний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні до 18°, вдень 18-23°, у східних областях, у Криму та Приазов’ї 24-28°; у Карпатах вночі 3-8°, вдень 8-13°.

У Київській області у понеділок вночі очікується невеликий короткочасний дощ, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у Києві вночі 11-13°, вдень 18-20.