УНП вимагає від Кабміну звернути увагу на Лозову

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Із закликом «звернути увагу Кабінету міністрів України, Міністерства оборони та бюджетного комітету Верховної ради на 61-й арсенал Збройних Сил України у Лозовій» звернулася до депутатського корпусу Української народної партії у Верховній раді Харківська обласна організація УНП.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ХОО УНП.

Коментуючи засідання колегії Харківської облдержадміністрації, присвячене заходам щодо ліквідації надзвичайної події, яка трапилася на території 61-го арсеналу міста Лозова на Харківщині у серпні 2008 р., член колегії Харківської облдержадміністрації, голова Харківської обласної організації УНП Василь ТРЕТЕЦЬКИЙ сказав:

«Під час засідання було виявлено головну проблему Лозівського арсеналу – брак коштів, необхідних на остаточну ліквідацію наслідків вибухів боєприпасів у Лозовій та безпечного функціонування цієї військової частини».

Він повідомив, що «у зв’язку з тією ситуацією, яка склалася навколо 61-го арсеналу в Лозовій, він підготував звернення до голови депутатської групи УНП у Верховній Раді Юрія КОСТЕНКА». В.ТРЕТЕЦЬКИЙ закликає депутатів УНП звернутися до Кабінету міністрів України із вимогою передбачити у державному бюджеті на 2010 рік кошти «на остаточну ліквідацію надлишків боєприпасів на військових складах Лозової, сплату комунальних боргів військової частини А0829, відшкодування збитків місцевим жителям та агропромисловим підприємствам».

«Дуже важливо, щоби нарешті було затверджено програму щодо ліквідації наслідків подібних надзвичайних ситуацій не лише у Лозовій, але і в інших містах Харківщини – Первомайському, Шевченковому, Балаклії, Чугуєві», – наголосив при цьому В.ТРЕТЕЦЬКИЙ.