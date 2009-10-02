Мерові Балаклії дали 10 років за хабар

Харків. 2 жовтня. УНІАН. Мера міста Балаклія Олександра Кияниченка засуджено до 10 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. Таке рішення сьогодні оголосив Апеляційний суд Харківської області, повідомляє Kharkiv EURO.

О.Кияниченка було засуджено за статтею про хабарництво в особливо великих розмірах.

Екс-мера Балаклеї було затримано під час отримання 900 тис. грн. наприкінці січня 2009 року. Це була лише половина суми, яку О.Кияниченко вимагав у місцевого підприємця за виділення земельних ділянок під будівництво житлового будинку та ведення сільського господарства.

Всього міський голова за послуги з оформлення документів просив 1,7 млн грн. За даними слідства - по 250 дол. за сотку землі.

На останньому слуханні справи О.Кияниченко визнав себе винним у шахрайстві і попросив суд врахувати, що у нього раніше не було судимостей, у нього є неповнолітні діти та стара мати, він просив призначити йому умовне покарання.

Рішення суду може бути оскаржено у Верховному суді протягом місяця.

Чи буде сторона захисту подавати апеляцію - невідомо. Адвокат О.Кияниченка від коментарів відмовився.