Лівія купить літаки у прямого конкурента українського Ан-140

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Провідна лівійська авіакомпанія Air Libya і французька ATR підписали контракт на постачання двох літаків ATR 42-500, які є прямими конкурентами українського Ан-140, повідомляє Kharkiv EURO з посиланням на «Економічні вісті».

Сума операції становить $35 млн. «Ми вирішили придбати цей літак, оскільки він адаптований до експлуатації в складних кліматичних умовах, які якраз зустрічаються на просторах лівійської пустелі. Завдяки новому типу літака в парку компанії ми зможемо поліпшити якість окремих регулярних регіональних маршрутів. Важливу роль у нашому виборі зіграли низькі операційні витрати на ATR. Цей чинник дозволить нам максимально оптимізувати економіку середньомагістральних рейсів», - заявив гендиректор Air Libya Мохаммед Ібсен.

Одночасно віце-президент з комерції компанії ATR Жак Деборі підкреслив, що дану подію позначає вхід компанії на ринок, що «має риси величезного потенціалу зростання».

Нещодавно про вихід на лівійський ринок підприємств українського авіапрому намагалася домовитися з владою країни прем`єр-міністр Юлія Тимошенко під час свого вересневого візиту в Тріполі. Тоді Ю.Тимошенко обговорювала з Муаммаром Каддафі постачання літаків Ан.

Як виявилося, в техніці такого класу і характеристик, яка випускається в Україні, Лівія дійсно має потребу: придбані ATR 42-500 - абсолютні аналоги Ан-140. При розробці ринок африканських країн був визначений як один з ключових для цього літака.

UGMK.INFO (Київ)