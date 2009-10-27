Україна зіграє з Грецією у Донецьку

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Матч плей-офф за вихід на Чемпіонат світу з футболу 2010 року між Україною та Грецією, що призначений на 18 листопада, відбудеться в Донецьку на стадіоні Донбас Арена, повідомляє Kharkiv EURO.

Таке рішення ухвалила Федерація футболу України, про що було повідомлено сьогодні у Києві на прес-конференції головного тренера національної збірної України Олексія Михайличенка та віце-президента ФФУ Володимира Лашкула.

Як повідомлялося раніше, можливими містами проведення напередодні називалися також Харків і Львів.