Експерти розглянуть системи моніторингу стадіонів до Євро-2012

Харків. 27 жовтня. УНІАН. У середу, 28 жовтня, у Варшаві відбудеться спеціальна конференція на тему моніторингу стадіонів у рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у компанії PL.2012, конференція має на меті представити специфіку систем моніторингу стадіонів, правову базу для їхнього функціонування, а також презентувати конкретні моніторингові системи виробників.

PL.2012, яка координує підготовку Польщі до Чемпіонату та організувала конференцію, відзначає, що захід призначений для проектантів, виконавців, операторів і власників уже збудованих та запроектованих стадіонів.

У компанії додали, що конференція буде відкрита для учасників, які представляють об’єкти, не включені в перелік організаторів Євро-2012.

На знімку: стадіон «Металіст» у Харкові, який реконструюється для проведення матчів Євро-2012.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА