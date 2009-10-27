Добкіна й Кернеса суд допитуватиме «без свідків»

Харків. 27 жовтня. УНІАН. Судовий процес у справі про замах на життя мера Харкова Михайла ДОБКІНА, секретаря Харківської міськради Геннадія КЕРНЕСА та його сина, який розпочався 27 жовтня в Апеляційному суді Харківської області, триватиме у закритому режимі.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН Наталія ХОРУНЖА – адвокат підсудного Олега МЕДВЕДЄВА, який обвинувачується у замаху на вбивство М.ДОБКІНА, Г.КЕРНЕСА та його сина.

Сьогодні, в день початку слухання справи, за клопотанням прокурора, суд ухвалив рішення «нікого не допускати, крім учасників процесу», - сказала Н.ХОРУНЖА. На її думку, проводити засідання у закритому режимі немає підстав, оскільки не вивчені матеріали справи». Проте, зазначила адвокат, закон передбачає таку ухвалу суду.

«Я заперечувала, - сказала Н.ХОРУНЖА, - за великим рахунком підстав для цього немає».

Як передають місцеві видання, зокрема агентство теленовин «АТН», своє клопотання про необхідність закритих засідань прокурор та представник потерпілих мотивували тим, що «під час слухань будуть обговорювати інтимні подробиці особистого життя. «За неофіційною інформацією, - передає АТН, - конфлікт між МЕДВЕДЄВИМ та КЕРНЕСОМ відбувся через те, що МЕДВЕДЄВ нібито привіз керівникам міста неякісний кокаїн. Хоча обвинувачений та його близькі цей факт спростовують, улітку 2006-го невідомі напали на МЕДВЕДЄВА і порізали йому вуха, ніс та сідниці. За версією слідства, після цього МЕДВЕДЄВ вирішив помститися секретарю міськради і вбити КЕРНЕСА, його сина та мера міста ДОБКІНА. У слідства є докази – відповідні аудіозаписи. МЕДВЕДЄВ свою провину повністю заперечує і вважає судовий процес розправою міської влади».

Як повідомляв УНІАН, за словами Н.ХОРУНЖОЇ, Харківський міський голова М.ДОБКІН та секретар Харківської міськради Г.КЕРНЕС в середу, 28 жовтня, в суді будуть давати свідчення у справі про замах на їхнє життя. У вівторок підсудний О.МЕДВЕДЄВ у суді не визнав своєї вини.