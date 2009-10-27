Янукович відвідає Харків
20:21, 27 жовтня 2009Харьків
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Лідер ПР виступить на майдані Свободи
Харків. 27 жовтня. УНІАН. 30 жовтня Харків відвідає Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів.
У ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з трудовим колективом і ветеранами заводу ім. Малишева, поспілкується з керівниками первинних партійних організацій Харківської області, візьме участь в телепрограмі «Обличчям до міста».
Крім того, на центральній площі Харкова - майдані Свободи відбудеться мітинг за участю В.ЯНУКОВИЧА.
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