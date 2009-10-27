Янукович відвідає Харків

Харків. 27 жовтня. УНІАН. 30 жовтня Харків відвідає Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації Партії регіонів.

У ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться з трудовим колективом і ветеранами заводу ім. Малишева, поспілкується з керівниками первинних партійних організацій Харківської області, візьме участь в телепрограмі «Обличчям до міста».

Крім того, на центральній площі Харкова - майдані Свободи відбудеться мітинг за участю В.ЯНУКОВИЧА.