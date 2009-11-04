Аваков закликав утриматися від поїздок до Росії

Харків. 4 листопада. УНІАН. Через випадки діагностованого грипу А(N1H1) в Бєлгородській області Російської Федерації керівництво Харківщини та Бєлгородщини досягло домовленостей щодо посилення прикордонного та митного контролю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу в Харкові повідомили голова Харківської ОДА Арсен АВАКОВ та заступник голови облдержадміністрації Сергій СТОРОЖЕНКО.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив, що у зв’язку з 31 випадком діагностованого грипу А(N1H1) в Бєлгородській області Російської Федерації керівництво двох сусідніх областей досягло домовленостей щодо посилення прикордонного та митного контролю.

С.СТОРОЖЕНКО зауважив, що буде обмежуватися рух населення через кордон на власному автомобільному транспорті, а пасажири рейсових автобусів будуть пропускатися тільки після перегляду лікарями.

За словами С.СТОРОЖЕНКА, на кожному пункті пропуску через кордон з Бєлгородською областю буде працювати спеціальна група епідеміологів та лікарів Харківщини, які мають виявляти людей з ознаками захворювання на грип, не допускати їхнього переїзду на територію України та надаватимуть хворим кваліфіковану медичну допомогу.

А.АВАКОВ звернувся до населення області з проханням утримуватись під час епідемії від перетину державного кордону, оскільки проникнення грипу А(N1H1) на Харківщину більш ймовірне не з Західної України, а з сусідньої Бєлгородської області, яка знаходиться на відстані менш ніж ста кілометрів.

С.СТОРОЖЕНКО наголосив, що відразу після налагодження виробництва препарату «Таміфлю» («Озельтамівір-Здоров’я») у Харкові та забезпечення ним потреб України, харків’яни готові відразу допомогти росіянам з постачанням цих дієвих для боротьби з грипом А(N1H1) ліків.