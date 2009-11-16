Рівень безробіття на Харківщині становить 1,7%

Харків. 16 листопада. УНІАН. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття в Харківській області становить 1,72%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Ігоря ТЕРЕХОВА.

За його словами, станом на 12 листопада цього року на обліку в обласній службі зайнятості перебувало 31,5 тис. громадян, в тому числі майже 29,8 тис. безробітних. Рівень офіційно зареєстрованого безробіття становить 1,72%.