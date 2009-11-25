Сьогодні - чергова сесія міської ради

Головне питання – чи потрібні районні ради

Харків. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні відбудеться 38-а сесія міської ради V скликання. Як повідомляє сайт міськради, до проекту порядку денного сесії включено 45 питань, які стосуються різних сфер діяльності органу місцевого самоврядування в місті Харкові. Одне з найголовніших питань сесії – доцільність існування районних у місті рад. Початок сесії о 10.00 у великій залі міськвиконкому (пл. Конституції, 7, 3 пов.). Робота сесії транслюватиметься у прямому ефірі на харківських телеканалах «7 канал» та ОТБ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter