Свобода» відкрила в Харкові Центр національної пам’яті

Харків. 25 листопада. УНІАН. Сьогодні, 25 листопада, у Харкові, в роковини початку Великого Голоду 1932-33 рр., відбулося відкриття Центру національної пам’яті, створеного силами Українського культурного центру «Юність» та Харківської обласної організації ВО «Свобода».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Свободи»,

відкриття Центру почалося з освячення, яке провів Архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор (ІСІЧЕНКО).

Харківська «Свобода» надала для облаштування центру комп’ютерну техніку, кожен відвідувач зможе не лише провести дослідження 20 томів Національної книги пам’яті жертв Голодомору, але й знайти необхідну інформацію в електронному вигляді, зробити копії вільно розповсюджуваних документальних фільмів, музики тощо. Для школярів і молоді в Центрі національної пам’яті будуть організовуватися екскурсії, протягом яких також можна ознайомитися з мапою «Соборна Україна», створеною за підтримки благодійного фонду «Україна-Русь» (місто Львів).

Після церемонії освячення Центру в актовій залі УКЦ «Юність» відбувся вечір пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій «Не можна забути». Представники громадських організацій, краєзнавці та історики ознайомили зі своїми дослідженнями Голодомору 1932-33 рр. на Харківщині. Після цього за ініціативи Харківського осередку ВО «Свобода» відбувся показ художнього фільму «Голод -33», повідомили у прес-службі.