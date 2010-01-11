Мірча Луческу увійшов до пятірки найкращих тренерів світу

Харків. 11 січня. УНІАН. Головний тренер донецького Шахтаря Мірча Луческу посів п`яте місце у списку найкращих клубних тренерів світу за версією Міжнародної федерації історії та статистики футболу (IFFHS), повідомляє ТСН. Перше місце дісталося керманичу найкращого клубу світу Хосепу Гвардіолі. Друга сходинка за коучем Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном. На третьому місці – керманич Інтера португалець Жозе Моуріньйо. Топ-15 найкращих клубних тренерів світу 2009 року (IFFHS): 1. Хосеп Гвардіола (Іспанія, Барселона) 2. Алекс Фергюсон (Шотландія, Манчестер Юнайтед) 3. Жозе Моурінью (Португалія, Інтер) 4. Алехандро Сабелла (Аргентина, Естудіанітес) 5. Мірча Луческу (Румунія, Шахтар) 6. Арсен Венгер (Франція, Арсенал) 7. Гус Хіддінк (Нідерланди, Челсі) 8. Лоран Блан (Франція, Бордо) 9. Хорхе Фоссатті (Уругвай, ЛДУ) 10. Фелікс Магат (Німеччина, Вольсбург /Шальке) 11. Курбан Бердиєв (Росія, Рубін) 12. Карло Анчелотті (Італія, Мілан /Челсі) 13. Рафаель Бенітес (Іспанія, Ліверпуль) 14. Серхіо Фаріас (Бразилія, Похан Стілерс) 15-16. Унай Емері (Іспанія, Валенсія) 15-16. Луї Ван Галь (Нідерланди, АЗ Алкмаар / Баварія)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter