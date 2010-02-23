У Харкові скоротилася кількість населення

Харків. 23 лютого. УНІАН. Чисельність населення Харкова на 1 січня 2010 року становила 1 452,3 тис. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це інформує сайт міськради з посиланням на управління соціально-економічного розвитку.

Загалом в 2009 році кількість населення зменшилася на 3 708 осіб.

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного скорочення (4 310 осіб, або 3,0 особи на 1 000 населення) та незначного міграційного приросту (602 особи, або 0,4 особи на 1 000 населення).