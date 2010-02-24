Наступним губернатором Харківщини стане Шенцев - ЗМІ

Харків. 24 лютого. УНІАН. У нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА вже визначено більшість кандидатів для призначення на посади керівників обласних державних адміністрацій.

Про це пише газета «Дело» (№28 за 24 лютого).

Серед таких кандидатів видання називає народного депутата від Партії регіонів Миколу ПРИСЯЖНЮКА, який керував штабом В.ЯНУКОВИЧА в Житомирській області. «Або я, або Сергій РИЖУК (народний депутат від ПР) обійме цей пост», - повідомив виданню М.ПРИСЯЖНЮК.

Як зазначив депутат Миколаївської міської ради Олександр ОМЕЛЬЧУК, серед головних претендентів на посаду губернатора Миколаївської області троє: керівник виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА народний депутат Микола КРУГЛОВ, мер Миколаєва Володимир ЧАЙКА і народний депутат України II і V скликань Сергій МАЙБОРОДА.

Безальтернативною вважає газета кандидата на пост голови Волинської ОДА керівника місцевого штабу ПР Олександра БАШКАЛЕНКА. Також високі шанси зайняти губернаторське крісло в Рівненській області має колишній народний депутат Василь БЕРТАШ, який також керував штабом новообраного глави держави. У разі, якщо Партією регіонів буде створена коаліція за участю Блоку Литвина, то на місце голови Рівненської облдержадміністрації можуть також претендувати Юрій БЛАГОДИР (нинішній заступник губернатора) і народний депутат від Блоку Литвина Микола ШЕРШУН.

Список кандидатів у губернатори з високими шансами видання продовжує «регіоналом» Дмитром ШЕНЦЕВИМ (Харківська область) і народним депутатом Борисом ПЕТРОВИМ (Запорізька область).

На крісло Сумського губернатора серед інших кандидатів претендує Юрій ЧМИРЬ - депутат від Партії регіонів V скликання, який курирував останню виборчу кампанію В.ЯНУКОВИЧА в регіоні на посту керівника штабу.

Серед можливих несподіваних призначень «Дело» відзначає рішення В.ЯНУКОВИЧА віддати пост губернатора Вінницької області депутатові від ПР Владиславу ЛУК’ЯНОВУ. Сам В.ЛУК’ЯНОВ у коментарі газеті не став спростовувати ці припущення, але, водночас, зазначив, що говорити про призначення поки що рано, і назвав інформацію перебільшеною

Видання також не виключає повернення глави Секретаріату Президента Віри УЛЬЯНЧЕНКО на посаду керівника Київської області. Також передбачається можливість призначення екс-глави СП Віктора БАЛОГИ на пост губернатора Закарпатської області.