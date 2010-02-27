Металіст програв Карпатам. 1:2

Харків’яни утримують 3 місце

Харків. 27 лютого. УНІАН. Харківський Металіст зазнав поразки від львівських Карпат у першому матчі 2-го кола Чемпіонату України з футболу, повідомляє Kharkiv EURO. Матч, який проходив на стадіоні «Україна» у Львові, завершився з рахунком 1:2. Першими гол відкрили харків’яни (11, Джексон). Львів’яни відігралися на 18-й (Ощипко, пенальті). На 54-й хвилині другого тайму Голодюк вивів Карпати вперед - 2:1.

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