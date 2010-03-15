Семиноженко хоче, щоб мажори навчалися в Україні

Харків. 15 березня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр з гуманітарних питань Владимир СЕМИНОЖЕНКО переконаний, що діти українських політиків не повинні здобувати освіту за кордоном.

Про це він сказав в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Є деякі морально-етичні норми для політиків, це так само, якщо ти політик український, ти повинен говорити українською мовою, діти твої повинні вчитися в Україні, ти повинен максимально допомагати розквіту української економіки, розквіту української вищої школи, але не інших країн», - упевнений віце-прем`єр.

Торкаючись проблеми щодо того, що діти більшості українських політиків вчаться не в Україні, В.СЕМИНОЖЕНКО сказав: «Це найстрашніше, у мене всі діти вчаться в Україні».

Стосовно того, що багато представників нинішньої влади не говорять українською мовою, В.СЕМИНОЖЕНКО провів аналогію: «Припустимо, хтось тяжко хворий, до нього приходить фахівець, він, що у відповідь почує: ні, ти не розмовляєш українською мовою, ти мене не лікуватимеш, я готовий померти за це. Ну, можливо, хтось так і скаже».

У той же час віце-прем`єр зазначив, що чиновник, безперечно, має знати українську мову, але додав: «Все-таки дуже короткий перехідний період новітньої історії України - майже двадцять років, це навіть не одне зріле покоління, тому потрібно стриманіше, толерантно (ставитися)».