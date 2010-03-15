Шуфрич пообіцяв Харкову вертоліт

Харків.15 березня. УНІАН. Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ пообіцяв, що перший медичний вертоліт, який прибуде до України, буде переданий в Харківську область.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у пре-службі Харківської міськради, про це поінформував заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров`я і соціальних питань Ігор ШУРМА.

За словами посадовця, він розмовляв з Н.ШУФРИЧЕМ одразу після призначення нового складу Кабінету міністрів України, і під час бесіди міністр дав таку обіцянку.

«Я розмовляв з міністром з питань надзвичайних ситуацій Нестором ШУФРИЧЕМ, і він пообіцяв, що перший медичний вертоліт, який прибуде до України, буде переданий в Харківську область», – сказав Ігор ШУРМА.

«Цей вертоліт, – зазначив він, – допоможе в затвердженні єдиного медичного простору, оскільки в основному він доставлятиме в лікарню швидкої і невідкладної допомоги людей з районів області».