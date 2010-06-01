У парку Горького сьогодні відносне затишшя

Харків. 1 червня. УНІАН. Сьогодні у Харкові в парку культури і відпочинку ім. Горького, де другий тиждень триває протистояння між противниками знищеня зелених насаджень і виконавцями робіт з пробивки просіки, - відносне затишшя.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН Юрій КАЛЬЧЕНКО, голова громадської організації «Ми – харків’яни», представники якої є одними з учасників акції протесту проти вирубки дерев у парку Горького.

Затишшя настало після того, як вранці відбулося різке загострення ситуації, коли «зійшлися майже врукопашну», розповів правозахисник. За його словами, близько 4-ї ранку в парку з’явилися близько 50 людей «в чорному одязі» з невеликою групою міліціонерів і, оточивши захисників дерев, почали відтісняти їх з іще не спиляної ділянки. Міліція не втручалася. Площа вцілілого «зеленого острова» становить близько 5-10% від уже вирубаної просіки. Тут розбито понад 15 наметів, вгорі на деревах знаходяться 4-5 альпіністів, у таборі постійно чергують близько 50 активістів, включаючи стариків і дітей.

Ю.КАЛЬЧЕНКО повідомив, що вранці лісорубам вдалося спиляти кілька дерев - саме після цього обстановка загострилася, і її вдалося розрядити завдяки втручанню колишнього губернатора Арсена АВАКОВА. Він умовив не наступати на наметове містечко. Екс-губернатор і група активістів домовилися з підрядчиками робіт і бригадирами про те, що останні сьогодні не будуть пиляти дерев, а займуться упорядкуванням на вже спиляній території.

Хоча, підсумував Ю.КАЛЬЧЕНКО, судячи із загальної обстановки, «це – затишшя перед бурею».