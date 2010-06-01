Ярославський вважає, що влада серйозно взялася за Євро-2012

Харків. 31 травня. УНІАН. Президент групи DCH, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ підтримує кроки української влади щодо інтенсифікації підготовки країни до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це бізнесмен заявив журналістам після конференції «Євро-2012: довгострокові можливості інвестицій у сектор готелів та відпочинку в Україні», яка відбулася 31 травня у Києві.

«Це була практична конференція, на яку зібралися люди справи. Особисто мені як президентові DCH і генеральному інвестору підготовки Харкова до Євро-2012 було цікаво. Зі свого боку ми представили вже не проекти і макети, а конкретні результати роботи», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

За його словами, на конференції «було наочно продемонстровано зацікавленість керівництва країни у розвитку готельної індустрії приймаючих містах Євро-2012».

«Підтримка з боку держави цьому секторі є особливо важливою. Країні потрібні сучасні готелі, тому влада та бізнес мають спільними зусиллями їх збудувати», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ

Він вважає, що заявлені державою кроки «зменшують ризики» і вселяють упевненість в тому, що Україна підійде до Євро-2012 «підготовленою належним чином».

«Дуже важливо, що влада реально приділяє увагу підготовці до Євро-2012. Це вселяє оптимізм», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, промовляючи на конференції «Євро-2012: довгострокові можливості інвестицій у сектор готелів та відпочинку в Україні», Президент В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що «ми маємо плідно використати час, який залишився до цієї події, для розвитку готельного бізнесу». Глава держави повідомив, що у контексті підготовки до Євро-2012 буде ухвалено ряд законопроектів, які, зокрема, «передбачають послаблення податкового тиску на підприємства готельного бізнесу, спрощення процедури оформлення дозвільних документів для них та ліцензування». Деякі з цих законів уже прийнято в першому читанні, сказав Президент, зауваживши, що ймовірніше їх буде остаточно ухвалено в червні.