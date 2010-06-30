Інвестиції в стадіон «Металіст»: половина - держава, половина – Ярославський

Харків. 30 червня. УНІАН. Сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України попередньо затверджено новий титул робіт з реконструкції Харківського обласного спортивного комплексу «Металіст» до Євро-2012.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Національному агентстві з підготовки до Євро-2012, документ набуде чинності після підписання відповідної ухвали уряду прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Планова частка державних інвестицій визначена на рівні 70 % загального обсягу інвестицій (532,4 млн. грн.), частка приватних інвестицій Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО, президента DCH, генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012 - 30 % (230,2 млн. грн.).

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з новою редакцією титулу об`єкту планова сума інвестицій становить 762 632 039 грн. З них: з держбюджету - 347 300 000 грн., з регіонального бюджету - 185 160 000 грн., кошти інвестора (група DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО) - 230 172 039 грн.

У 2010 році на рахунок додаткових вимог УЄФА з державного бюджету має надійти 137 300 000 грн. (фактично надійшло 36 600 000 грн.), а з регіонального - 49 345 713 грн. (фактично надійшло 10 000 000 грн. в 2009 році). Загальна сума бюджетного недофінансування - 140 050 000 млн. грн.

Приватні інвестиції в роботи з виконання додаткових вимог УЄФА в цьому році були заплановані на рівні 114 185 060 грн. Фактично станом на 30.06.10 О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ компенсував 90 % касового розриву по бюджетних платежах на суму 126 000 000 грн. Загальна сума коштів приватного інвестора, спрямованих на реконструкцію ОСК «Металіст» становить 356 172 039 грн. Відповідно в даний час реконструкція об`єкту практично в рівних долях (50 % на 50 %) фінансується О.ЯРОСЛАВСЬКИМ і бюджетами різних рівнів.