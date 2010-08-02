Ярославського просять піти у мери Харкова

Харків. 2 серпня. УНІАН. Союз об`єднань громадян "Громадська рада Харківщини" (ГРХ) пропонує президенту компанії DCH і ФК "Металіст" Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ взяти участь у виборах Харківського міського голови, які відбудуться 31 жовтня 2010 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник ГРХ Марк ЗОБОВ.

У листі організації до О.ЯРОСЛАВСЬКОГО говориться: "На фоні, здавалося б, позитивних тенденцій у взаємодії міської і обласної влади на всіх рівнях управління сформувалася порочна практика ігнорування закону і громадської думки. В умовах, що склалися, майбутні вибори в органи місцевого самоврядування на Харківщині та їх результати можуть призвести до значного зростання соціальної напруги, що неминуче негативно позначиться на всіх аспектах життя Харкова та області".

У зв`язку з цим, Президія Союзу об`єднань громадян "Громадська рада Харківщини", "керуючись прагненням запобігти такому негативному сценарію розвитку подій і високо оцінюючи особистий потенціал О.ЯРОСЛАВСЬКОГО", звернулася до бізнесмена "як до харків`янина, що вніс вагомий внесок у розвиток нашого міста, з активною життєвою позицією з проханням висунути свою кандидатуру на майбутніх виборах Харківського міського голови".

"На нашу думку, Ваша кандидатура носить консолідуючий характер і могла б виступити об`єднуючим чинником для більшості мешканців нашого міста, незалежно від їх політичних симпатій", - наголосили в "ГРХ".

ГРХ також обіцяє О.ЯРОСЛАВСЬКОМУ "всебічну підтримку як під час виборів, так і – в разі обрання – під час роботи на посаді Харківського міського голови".

В той же час, М.ЗОБОВ повідомив, що в організації доки не знають, як відреагував на звернення О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ, оскільки зараз його немає в місті. "Ми передали звернення в прес-службу Олександра Владиленовича, а, коли він повернеться, плануємо зустрітися з ним особисто", - повідомив М.ЗОБОВ.