ФФУ прийняла відставку Маркевича
11:59, 25 серпня 2010Харьків
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Пост прийняв Калитвинцев
Харків. 25 серпня. УНІАН. Мирон Маркевич офіційно більше не є головним тренером збірної України з футболу.
Про це було проголосовано на засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу України, повідомляє «Чемпіон».
Головного помічника Мирона Маркевича Юрія Калитвинцева призначили виконуючим обов`язки наставника збірної на два найближчі товариські матчі з Польщею та Чилі, які відбудуться на початку вересня.
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