Штрафи за прогули школи: у Раді пояснили, чому зараз вирішили про це згадати

Профільне міністерство має надати рекомендації закладам освіти бути уважним до відповідних норм та звертатися до ювенальної юстиції.

У питанні штрафів за прогули дітьми школи новацій фактично немає, про це питання вирішили згадати через "освітні втрати". Про це у коментарі УНІАН сказала Наталія Піпа, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій.

Відповідаючи на запитання щодо заяви міністра освіти та науки Оксена Лісового про штрафи за прогули дітьми школи, вона зауважила, що і в Україні, і в світі діти все менше відвідують школу, і батьки "часто це прикривають".

"Батьки часто не вміють працювати зі своїми дітьми і часто йдуть найпростішим шляхом. Пишуть умовну записку або не мають претензій, що дитина не ходить до школи. Але потім очікують, що вчителі і школа з цим впораються", - сказала вона.

Відео дня

Утім, підкреслила парламентар, у нас є великі "освітні втрати", що видно, зокрема, по зовнішньому незалежному оцінюванню. Вплив на освіту має і війна.

"Тому це один зі способів, як це регулювати. У Німеччині в перший день може бути записка від батьків, два дні пропуску - має бути довідка. А більше днів, то там вже можуть позбавити батьківських прав. І на сьогодні Німеччина одна з найкращих за відвідуваністю середньої школи. Тому Україна в тому напрямку думає", - пояснила Піпа.

У чому полягає новація

На уточнення, в чому наразі полягає новація, депутат зауважила, що "новації нема, крім того, що ці норми перестали застосовувати".

"Під час ковіду і широкомасштабного вторгнення фактично цю норму ігнорували. Там ніхто не рахував кількості днів, не звертались до ювенальної юстиції або робили це поодинокі школи", - сказала представниця освітнього комітету.

Так, міністерство має надати рекомендації всім закладам освіти бути уважним до відповідних норм, приглядатися та звертатися до ювенальної юстиції.

"Там насправді немає фактично наразі ніякої чіткості, крім того, що вони будуть звертатись і разом з ювенальною юстицією вирішувати, що застосовувати. Первинно це мала б бути розмова з батьками, що теж часто приносить свої результати. І офіцери безпеки, які тепер є по школах, цьому би мали також сприяти. Це мало б покращити ситуацію", - зазначила Піпа.

Стосовно штрафів, то є в цьому питанні є градація.

"Перший - від 1 700 до 3 500 грн і в другий раз - вдвічі більше", - сказала депутат.

Чому про це вирішили зараз згадати

На уточнення, чому тоді, якщо наразі у законодавстві вже прописані і суми штрафів, і участь ювенальної поліції, вирішили актуалізувати це питання, вона наголосила на "освітніх втратах". Крім того, з онлайн-навчанням є менше способів впливу і контролю соціалізації дітей.

"Зараз про це згадали, бо проаналізували, що ми можемо зробити, щоб ситуацію змінити. Крім змісту освіти, дисципліну і відповідальність теж ніхто не відміняв. І враховуючи, що ми вже на якомусь році широкомасштабного вторгнення, а перед тим - ковід, міністерство побачило, що це може бути одним зі способів впливу на те, як діти вчаться, на те, які інструменти ми даємо вчителям і школам для мотивації навчання", - сказала Піпа.

Так, зазначила вона, проаналізувавши "освітні втрати" та те, як відбувається освітній процес, освітяни побачили, що це один зі способів - застосовувати існуючу норму, і це має дати результати.

Заява Лісового і чинне законодавство

Як повідомляв УНІАН, раніше Лісовий заявив, що МОН посилить контроль за відвідуваністю у школах. Йдеться про фіксацію порушення права дітей на освіту і залучення ювенальної поліції для відпрацювання причини такого порушення.

За його словами, далі може настати відповідальність за батьківську недбалість чи інші причини, які врегульовані та застосовуються відповідно до законодавства.

Водночас у Міносвіти зауважують, що не наділені повноваженнями штрафувати батьків за не відвідування школи учнями. Йдеться лише про фіксацію відсутності дитини на уроках, а далі з цим працюватимуть працівники ювенальної поліції.

Законодавство передбачає штраф для батьків за систематичні прогули школи їхніми дітьми без поважних причин, який може сягати до 5 тис. 100 гривень.

