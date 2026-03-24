В Криму знищили установку ракет 'Циркон': в ГУР показали унікальне відео

Також були знищені самі ракети, якими росіяни б'ють по українських містах.

В ніч на 24 березня бійці Головного управління розвідки (ГУР) вистежили та уразили колону пускових установок "Бастіон-М", яка рухалась до позицій в тимчасово окупованому Криму.

Як зазначається у повідомленні ГУР, внаслідок успішної атаки було знищено одну з пускових установок та дві дороговартісні ракети "Циркон". Ще одна установка "Бастіон-М" зазнала пошкоджень. Також було вбито та поранено сімох російських загарбників.

"Армія держави-агресора застосовує ракети "Циркон" зі складу комплексу "Бастіон" передусім для терору цивільного населення України, зокрема, південних та східних областей. Цієї ночі плани агресора атакувати мирні міста було зірвано. За кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", – додали в розвідці.

Удари Росії: важливі новини

Нагадаємо, в ніч на 24 березня росіяни завдали масованого удару по Україні. В Повітряних силах зазначили, що загалом Росія використала 426 засобів повітряного нападу – різних типів БпЛА та ракет.

У Міністерстві енергетики зазначили, що ціллю ворожої атаки стали обʼєкти енергетичної інфраструктури в низці областей. На тлі цього частина споживачів у Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без світла.

