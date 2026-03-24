Експерти назвали найкращі планшети 2026 року в різних цінових категоріях

У 2026 році ринок планшетів пропонує широкий вибір пристроїв – від доступних моделей за 100 доларів до флагманських планшетів за $1000. І хоча така різноманітність добре впливає на конкуренцію, визначитися з оптимальним девайсом часом буває дуже складно.

Журналісти порталу Gizmochina ретельно вивчили ринок і відібрали шість найкращих планшетів з різних цінових категорій.

Бюджет до $100: Amazon Fire HD 8 (2024)

У сегменті до $100 знайти гідний планшет складно, але Amazon Fire HD 8 справляється зі своїм завданням: він отримає екран 8 дюймів, базовий чіпсет MediaTek, 3–4 ГБ ОЗУ, 32–64 ГБ пам'яті та підтримку microSD до 1 ТБ.

Цей планшет добре підходить для серфінгу в браузері, перегляду відео та стримінгових додатків на кшталт Netflix або Prime Video – чудове рішення для повсякденних завдань за скромний бюджет.

Бюджет до $300: Apple iPad (11-го покоління)

Якщо у вас є приблизно $300, то Apple iPad 11-го покоління залишається одним із найбільш збалансованих варіантів. Він базується на потужному чіпсеті A16 Bionic, має 11-дюймовий екран Liquid Retina та 128 ГБ вбудованої пам'яті.

Завдяки підтримці Apple Pencil і Magic Keyboard цей планшет стане чудовим вибором для навчання, творчості та повсякденного використання. Однак він не підтримує функції штучного інтелекту Apple Intelligence, які є в моделях Pro.

Бюджет до $500: Google Pixel Tablet та iPad mini 7

У ціновому сегменті до $500 користувачеві пропонуються відразу два сильних варіанти:

  • Google Pixel Tablet поєднує функції планшета та розумного домашнього дисплея – зручний як для мультимедіа, так і для повсякденних завдань вдома.

  • Apple iPad mini 7 пропонує потужну продуктивність у компактному корпусі – чудовий вибір для читання, нотаток та мультимедіа на ходу.

Бюджет до $800: iPad Air (M4, 2026)

Якщо бюджет до $800, то оновлений Apple iPad Air (M4) зі свіжим чіпом M4 стане потужним інструментом для роботи, творчості та багатозадачності. Він підтримує Apple Pencil Pro з розширеними функціями, а також Magic Keyboard для продуктивної роботи.

Незважаючи на відсутність OLED-екрану в цій моделі, пристрій має якісний дисплей Liquid Retina та продуктивність, близьку до професійних планшетів.

Бюджет до $1000: Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Якщо бюджет дозволяє перевищити позначку ~$1000, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – один із найтоповіших Android-планшетів на сьогодні. З величезним 14,6-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, частотою оновлення та потужним чіпом MediaTek Dimensity 9400+.

Система One UI 8 на базі Android 16 пропонує розширені можливості багатозадачності, а підтримка S Pen і Samsung DeX перетворює планшет на робочу станцію для продуктивної роботи.

За даними ЗМІ, Apple найближчим часом випустить оновлення свого бюджетного планшета. Базовий iPad отримає чіп A18, що стане важливим апгрейдом порівняно з A16. Його головна особливість – підтримка Apple Intelligence, завдяки чому навіть доступна модель вперше зможе працювати з ШІ-функціями компанії.

УНІАН розповідав про три головні "шкідливі звички", які вбивають акумулятор планшетів. Неправильна зарядка може не тільки скоротити термін служби батареї, але й зменшити загальну продуктивність пристрою.

Вас також можуть зацікавити новини: