ФФУ задовольнила прохання Маркевича

Харків. 25 серпня. УНІАН. Мирон Маркевич офіційно більше не є головним тренером збірної України з футболу.

Про це було проголосовано на засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу України, повідомляє «Чемпіон».

Головного помічника Мирона Маркевича Юрія Калитвинцева призначили виконуючим обов`язки наставника збірної на два найближчі товариські матчі з Польщею та Чилі, які відбудуться на початку вересня.