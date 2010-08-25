У святкуванні Дня Незалежності і Дня Харкова взяло участь понад 200 тисяч осіб
15:35, 25 серпня 2010Харьків
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Заходи транслював УТ-1
Харків. 25 серпня. УНІАН. У святкуванні Дня Незалежності, Дня Харкова, а також Дня визволення міста, яке 24 серпня пройшло на площі Свободи, взяли участь понад 200 тисяч осіб.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.
Урочисті заходи у Харкові, а також концерт відомих артистів і колективів на площі Свободи вперше повністю транслювався по Першому національному каналу на всю Україну.
У концерті взяли участь, зокрема. Людмила ГУРЧЕНКО, Робертіно ЛОРЕТТІ, Жанна ФРІСКЕ, «Трофим».
Урочистості завершилися великим феєрверком на площі Свободи.
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