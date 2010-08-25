Курс валют у банках Харкова
15:48, 25 серпня 2010Харьків
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Долар 7,85 - 7,88
Харків. 25 серпня. УНІАН. На 25 серпня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,8715 (продаж - 7,877 грн.), євро - 9,95 грн. (10,15 грн.), Базис - 7,87 (7,9), 9,9 (10,04), Реал-банк - 7,88 (7,92), 9,93 (10,05) відповідно.
Національний банку України на 25 серпня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD – 789.0000
100 EUR – 1002.8979
10 RUR – 2.5860
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