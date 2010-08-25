Погода на четвер

Харків. 25 серпня. УНІАН. Завтра вночі у північних та центральних областях України, вдень на Лівобережжі та в південній частині очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині вдень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°, у Карпатах вночі 8-13°, вдень 10-15°; південній та східній частинах вночі 15-20°, на узбережжі морів до 22°, вдень 24-29°.

У Київській області у четвер вночі очікується невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 23-25°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 24-27°, у Дніпрі біля Києва 23°.