Народні умільці Харківщини готуватимуть сувеніри до Євро-2012

Харків. 26 серпня. УНАН. Народні умільці Харківщини будуть готувати сувеніри до Євро-2012, повідомляє сайт облдержадміністрації.



«Заплановано відновлення функціонування мережі салонів-магазинів з продажу українських сувенірів. Фінансування поки немає, але ми готові до вирішення цієї проблеми шляхом залучення народних майстрів до випуску сувенірної продукції. Також одним з першочергових завдань є розвиток придорожньої туристичної інфраструктури за основними маршрутами руху учасників та гостей чемпіонату Євро-2012», - сказав заступник голови ХОДА Євген Савін у ході засідання колегії обладміністрації.