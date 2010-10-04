У понеділок в Україні до 13° тепла

Харків. 4 жовтня. УНІАН. В Україні в понеділок вдень синоптики прогнозують до 13° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 4 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в Криму невеликий дощ. У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 5-10м/с, у Криму та Приазов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Криму, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, в повітрі місцями 0-2°, вдень 8-13° тепла, в Карпатах 1-3° тепла; на узбережжі Криму вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі 0-5°, вдень 8-13°тепла.

У столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень близько 10°.