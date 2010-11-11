У продаж надійшли квитки на матч Металіст – Дебрецен
16:26, 11 листопада 2010Харьків
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Матч відбудеться 1 грудня
Харків. 11 листопада. УНІАН. У продаж надійшли квитки на матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2010-2011, у якому «Металіст» приймає угорський «Дебрецен».
Як повідомляє сайт «Металіста», це останній матч «Металіста» на своєму стадіоні в нинішньому році і останній домашній матч у рамках групового етапу Ліги Європи.
Квитки можна придбати в касах стадіону, а також у квитковому офісі ФК «Металіст» (Південна трибуна стадіону «Металіст»). Тел 764-51-19.
Прес-служба клубу нагадує, що для власників сезонних абонементів діє гарантоване бронювання квитків на свої місця (припиняється за 48 годин до початку матчу). Ціни на квитки наведені тут.
Матч відбудеться 1 грудня 2010 року в 20.00.
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