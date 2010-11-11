У продаж надійшли квитки на матч Металіст – Дебрецен

Харків. 11 листопада. УНІАН. У продаж надійшли квитки на матч 5-го туру групового раунду Ліги Європи сезону 2010-2011, у якому «Металіст» приймає угорський «Дебрецен».

Як повідомляє сайт «Металіста», це останній матч «Металіста» на своєму стадіоні в нинішньому році і останній домашній матч у рамках групового етапу Ліги Європи.

Квитки можна придбати в касах стадіону, а також у квитковому офісі ФК «Металіст» (Південна трибуна стадіону «Металіст»). Тел 764-51-19.

Прес-служба клубу нагадує, що для власників сезонних абонементів діє гарантоване бронювання квитків на свої місця (припиняється за 48 годин до початку матчу). Ціни на квитки наведені тут.

Матч відбудеться 1 грудня 2010 року в 20.00.