Харківська облрада не проситиме Януковича ветувати Податковий кодекс

Харків. 25 листопада. УНІАН. Харківська обласна рада відмовилася включити до порядку денного питання про звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням застосувати вето до Податкового кодексу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив депутат Харківської обласної ради від ВО «Батьківщина» Іван ВАРЧЕНКО.

Він зазначив, що депутати фракції ВО «Батьківщина», зважаючи на «масові протести представників дрібного та середнього бізнесу», напрацювали проект звернення до В.ЯНУКОВИЧА, у якому просили ветувати Податковий кодекс.

За словами І.ВАРЧЕНКА, у зверненні депутати наголошували на поспішності, з якою приймався Кодекс, на великій кількості помилок у ньому, на загрозі малому та середньому бізнесу, а також на тому, що «в умовах економічної кризи прийняття такої редакції Податкового кодексу лише поглибить соціальні суперечності і конфлікти, загрожуватиме стабільності в державі».

І.ВАРЧЕНКО повідомив, що проти включення цього питання до порядку денного проголосувало 69 депутатів, за - 18 депутатів, решта «не голосувала або утрималася».

«Таким чином обласна рада відмовилася включати це питання до порядку денного», - сказав І.ВАРЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася установча сесія Харківської обласної ради VI скликання. У цей час на площі Свободи перед будівлею рад відбувався мітинг підприємців, які вимагали відставки Кабінету міністрів України в повному складі, а також ветування Податкового кодексу.