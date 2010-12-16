Чернов прогнозує ухвалення місцевих бюджетів до кінця року

Харків. 16 грудня. УНІАН. Місцеві бюджети на Харківщини будуть прийняті до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, таку впевненість висловив на прес-конференції голова Харківської обласної ради Сергій ЧЕРНОВ.

Він відзначив високу вірогідність того, що Державний бюджет буде ухвалено 23 грудня, після чого на сесії облради стане можливим прийняти обласний бюджет.

«Я гадаю, що 23 грудня, якщо все буде нормально, Державний бюджет буде прийнятий. Я думаю, що ми зуміємо сьогодні в усіх містах обласного значення, районах та області бюджет прийняти в цьому році, аби увійти в наступний рік із затвердженими бюджетами», - сказав С.ЧЕРНОВ.

Він також зазначив, що в ході формування Державного бюджету Харківщина запропонувала збільшити суму коштів на виконання делегованих повноважень з 5,4 млрд. грн. до 7,2 млрд. грн.