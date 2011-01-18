Російський експерт не виключає збройних конфліктів із сусідами»

Харків. 18 січня. УНІАН. Російська армія має бути готова до конфліктів з усіма сусідами, що не входять до військових блоків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Росії, таку думку висловив експерт Центру аналізу стратегій і технологій (Росія) Антон ЛАВРОВ на прес-конференції у Москві з приводу презентації книги «Нова армія Росії». Книга була підготовлена, зокрема з участю українських експертів.

«Я вважаю, що наша (російська) армія має бути готова до конфлікту з будь-яким нашим сусідом, що не входить до якихось військових блоків. Ми не воюватимемо з НАТО звичними озброєннями, ми не воюватимемо з Китаєм звичними озброєннями, але практично з будь-яким сусідом, як показало нещодавнє минуле, - не зараз, не через 5, не через 10 років, можливо пізніше, - можуть виникнути такі проблеми», - сказав А.ЛАВРОВ.

«Армія має бути такою, щоб у сусідів не виникало бажання воювати», - відзначив він.

На його думку, Росія має бути готова протистояти будь-якому супротивнику, але, в першу чергу, бути готовою до повторення конфліктів на Кавказі, в Центральній Азії, а також на Далекому Сході проти Японії.

«Нам не загрожує вторгнення з Центральної Азії на територію Росії, але там така нестабільна ситуація, що РФ може бути втягнута у збройний конфлікт, навіть у внутрішні конфлікти», - вважає експерт.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи допускає він реалізацію такого сценарію з Україною, яка не входить в жоден військовий блок А.ЛАВРОВ сказав: «Армія має бути готова відбивати загрозу від будь-якого сусіда, незалежно від того, які зараз відносини з ним. В майбутньому я не бачу вірогідності конфлікту з Україною».

«В жодній країні немає міністерства нападу, є міністерства оборони, однак, проте, конфлікти зустрічаються», - додав він.

За його словами, у разі збереження «колишнього режиму» в Україні вимальовувалася досить напружена дата – 2017 рік, коли б виникли проблеми з виведенням Чорноморського флоту Росії.

У свою чергу, директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан ПУХОВ вважає, що Збройні Сили Росії мають бути готові до конфліктів навіть з сусідами, які входять до військового блоку.

«Припустимо, що навіть якби Грузія була б в НАТО, або на її місці була Туреччина, і вела таку безвідповідальну політику, то навряд би альянс ухвалив рішення вступити, навіть незважаючи на наявність статті 5», - сказав він.

За його словами, якщо в якійсь країні Балтії, де є значна російська меншина, для неї виникла б фізична загроза те, Росія за певних умов має право направити армію для її захисту.

Він відзначив, що ще рік тому в Україні був русофобський режим і «це підстави для планування якихось заходів».

«Якби там (в Україні) весь час перебували при владі люди нинішньої політичної орієнтації, то військове планування було б іншим», - сказав Р.ПУХОВ.

Він відзначив, що до 8 серпня 2008 року ніхто не міг припустити, що президент Грузії дасть команду стріляти по російських миротворцях і обстрілювати Цхінвал із систем «Град».