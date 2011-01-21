У Харкові влада і опозиція окремо проведуть заходи до Дня Соборності

Харків. 21 січня. УНІАН. У Харкові заходи, присвячені Дню Соборності України, окремо один від одного проведуть представники влади, ВО «Свобода» та об’єднання національно-демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, розпочнуть урочисті заходи керівники міста та області, які о 09.30 покладуть квіти до пам’ятника Т. Г. Шевченку, а о 10.00 - до монументу Незалежності України на площі Р. Люксембург.

Близько 11.00 проведуть біля пам’ятника Т. Г. Шевченку урочистий мітинг та покладання квітів представники одразу 7 опозиційних політичних сил. За словами голови Харківської обласної організації партії «Реформи і порядок» Івана ВАРЧЕНКА, в урочистостях братимуть участь представники ВО «Батьківщина», ВГО «Громадянська позиція», Народного руху України, Української народної партії, громадянського руху «Народна самооборона», партії «За Україну» та партії «Реформи і порядок». Разом планується зібрати більше 100 людей.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Харківської обласної організації ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА, Харківська міська організація ВО «Свобода» проведе святковий мітинг о 12.00 біля пам’ятного каменя на честь проголошення Незалежності України, що на майдані Свободи.

За його словами, учасники акції розгорнуть біля пам’ятного каменя великий державний прапор України розміром 3 на 4 метри та запропонують учасникам акції та перехожим прикріпити до полотнища листок із назвами різних понять, які єднають українців. Також усі охочі матимуть змогу написати свої варіанти відповідей на запитання «Що робить націю соборною?» та долучити їх до прапора.

І.ШВАЙКА зазначив, що ВО «Свобода» подала заявку на участь у акції 50 членів партії, але запрошення направлені до інших організацій та оголошене публічно. Він підкреслив, що в урочистостях візьме участь архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор (ІСІЧЕНКО).

Довідка УНІАН. День Соборності України відзначається 22 січня відповідно до Указу Президента України від 21 січня 1999 року №42/99. У січні 1918 року була створена Українська Народна Республіка (УНР), а на територіях, які входили до складу Австро-Угорської імперії, була створена Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). У грудні 1918 року лідери двох країн підписали у Фастові об’єднавчу угоду. 22 січня 1919 року ця угода, яка увійшла в історію як Акт Злуки – акт об’єднання українських земель, була оприлюднена в Києві на Софійській площі. Це державне свято символізує єдність українських земель. Акт Злуки став втіленням мрії українців про свою суверенну державу.