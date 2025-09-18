Пошкоджена залізнична інфраструктура в Миргородському районі Полтавщини.

Уночі 18 вересня росіяни атакували кілька регіонів України, зокрема під ударами були Полтавська та Київська області.

За інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимира Когута, ворог спрямував повітряні цілі по залізничній інфраструктурі в Миргородському районі. У результаті виникли пожежі, їх локалізували підрозділи ДСНС. Відомо про одну травмовану людину.

В "Укрзалізниці" уточнили, що через нічний обстріл регіону відбулося знеструмлення кількох дільниць, було задіяно резервні тепловози. Зазначається, що наразі в межах 3 годин затримуються декілька пасажирських поїздів:

Відео дня

№102 Херсон - Краматорськ;

№63/111 Харків, Ізюм - Львів;

№64/112 Львів - Харків, Ізюм;

791 Кременчук - Київ.

"Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано - поїзди (в тому числі приміські електропоїзди) надалі рухатимуться своїм ходом", - йдеться у повідомленні.

Також від ударів російської армії постраждала Київщина. За даними ОВА, в Бориспільському районі сталося загорання складських приміщень, а в Бучанському виникла пожежа у приватному будинку.

"Працюють рятівники ДСНС. Пожежу локалізовано. Повідомлень про постраждалих не надходило", - повідомили в ОВА.

Останні удари РФ по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні Росія також завдала удару по залізниці. Голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський повідомляв, що через відключення електроенергії були затримки поїздів дніпровського напрямку.

Також вночі 17 вересня РФ вдарила "Шахедами" по інфраструктурі Черкащини та Кіровоградщини, внаслідок чого почалися пожежі. Зокрема у Кропивницькому горіло на трьох локаціях. Від електропостачання було частково відключено обласний центр та 44 населених пункти на території Олександрівської громади.

Крім того, ввечері 17 вересня росіяни вдарили по автозаправці на Полтавщині. За даними ДСНС, через атаку постраждали водії та касир. Також було пошкоджено автомобілі, будівлю та обладнання станції.

Вас також можуть зацікавити новини: