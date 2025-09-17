Українські фермери все ще знижують ціни на картоплю: скільки вже коштує кілограм

Зазначається, що зростання цін поки що не варто очікувати.

Ціни на картоплю в Україні продовжують поступово знижуватися. Головною причиною здешевлення став старт збиральних робіт в основних регіонах виробництва і, як наслідок, збільшення поставок овоча пізніх сортів на ринок.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні відпускні ціни на картоплю перебувають у межах 9-16 грн/кг ($0,22-0,39/кг), що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Водночас фермери зазначили, що покупці стали більш вибагливими під час купівлі картоплі, обираючи овоч великого і середнього калібру високої якості.

Відео дня

Наразі картопля в Україні вже коштує в середньому на 18% дешевше, ніж роком раніше. При цьому зазначено, що розраховувати на зростання цін найближчим часом не варто, тому що овоча досить-таки багато.

Ціни на картоплю в супермаркетах України

В АТБ овоч можна купити за 12,95 грн/кг.

У Varus картоплю віддають по 14,50 грн/кг.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 18 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі, фрукти та ягоди за тиждень змінилися. Так, подорожчала білокачанна капуста. Також зниження пропозиції помідорів з відкритого ґрунту призвело до їх подорожчання.

При цьому президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник вважає, що в Україні більше не буде дешевих яблук.

