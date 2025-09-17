Російські окупанти зазнали величезних втрат завдяки діям Сил оборони України.

Росія зазнала величезних втрат під час літньої наступальної кампанії і вже не має сил для проведення нових великих наступів. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спільного брифінгу з президенткою Європейського парламенту Робертою Метсолою у Києві.

"Чотири основні напрямки були обрані Росією по всіх документах, по всіх даних розвідок. І так, у принипі, ми не знали тільки послідовність, але це відбувалося. Наступ на Сумському напрямку. Новопавлівська операція. Покровська операція як одна з основних. І Запорізький напрямок. Це чотири щодо яких ми бачили відповідні дані", - відзначив Зеленський.

При цьому, росіяни провалили Сумську операцію.

"Вони понесли великі втрати, передовсім, особовий склад. Вони на сьогодні - я не знаю, що буде завтра (умовне "завтра") - але на сьогодні вони відмовились від цього напрямку. І перекинули свої засоби і особовий склад на інший напрямок. Я вважаю, що там вони понесли ще більше втрат", - додав Зеленський.

За його словами, про ці втрати буде окремо повідомлено впродовж найближчих діб.

"І залишаться з двома операціями. На наш погляд, за рахунок вдалих кроків українських Збройних сил вони втратили багато особового складу для того, щоб нанести сильні, додаткові ці дві операції, про які я вже сказав. Я думаю, що на сьогодні у них не буде вистачати сил щодо масових операцій", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленький повідомив, що окупанти на осінній сезон готують ще дві наступальні операції. На думку президента, літня наступальна кампанія російських загарбників пішла гірше, ніж вони очікували.

Також ми наводили заяву Генерального штабу ЗСУ, який теж наголошував, що літня наступальна операція російських загарбників провалилась. Окупанти не змогли захопити жодне велике місто України, натомість від початку року втратили понад 290 тисяч своїх солдатів убитими і пораненими.

