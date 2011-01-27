Марков запевняє, що Україна ніколи не стане членом Євросоюзу

Харьков. 27 января. УНИАН. Украина никогда не станет членом Европейского союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове заявил политолог, директор Института политических исследований, депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей МАРКОВ, общаясь с журналистами в ходе заседания круглого стола, посвященного 60-летию со дня рождения Евгения Кушнарева.

«Украина никогда не будет членом Евросоюза. По крайней мере, ближайшее десятилетие. Эта невнятная форма свободной торговли, которая свободной торговлей не является. Это просто-таки чуть упрощенные процедуры, некоторые таможенные и так далее», - сказал С.МАРКОВ.

При этом он выразил уверенность в том, что Украина обязательно станет членом Евразийского экономического сообщества. С точки зрения С.МАРКОВА, интересы Украины там будут учтены больше, если страна вступит в ЕврАзЕС как можно скорее.

«Я полагаю, что Украина обязательно станет членом Евразийского экономического сообщества. Вопрос заключается в том, что станет она раньше, так, чтобы нормы и правила ЕврАзЕС учли украинские интересы, либо она станет позже, когда эти интересы будут учтены меньше», - отметил С.МАРКОВ.

Он подчеркнул, что на сегодня для Украины нет альтернативы ЕврАзЕС.

«Нельзя развивать экономику, находясь в каком-то забытом Богом углу. Можно развивать ее, только будучи частью большого, широкого экономического объединения. Такое объединение сегодня открыто только в лице нашего таможенного союза для Украины», - сказал С.МАРКОВ.

С.МАРКОВ добавил, что Украина уже преодолела «блокирование со стороны американцев» вступления в ЕврАзЕС, когда Президентом Украины был выбран Виктор ЯНУКОВИЧ.

«Рациональное решение точно будет. Единственное что надо, нам нужно снять блокирование со стороны американцев и Евросоюза в этом выборе Украины. Нам удалось снять это блокирование американцев с победой ЯНУКОВИЧА», - сказал С.МАРКОВ.