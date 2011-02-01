В Інтернеті розпочато реєстрацію продажу квитків на Євро-2012

Харків. 1 лютого. УНІАН. Сьогодні розпочалась реєстрація на порталі продажу квитків на матчі Євро-2012 на сайті uefa.com.

Про це повідомив голова департаменту УЄФА з планування та продажу квитків Педро КОРРЕЙЯ журналістам у ході семінару з продажу квитків на Євро-2012, який відбувся в Києві.

Він розповів, що із сьогоднішнього дня всі зацікавлені особи можуть зареєструватися, залишивши свої дані у відповідному розділі сайту uefa.com.

Він додав, що першим, хто сьогодні зранку зареєструвався на сайті з метою подальшого замовлення квитків на Євро-2012 став вболівальник з Південної Кореї.

Представник УЄФА також наголосив, що прийом замовлень на квитки на матчі Євро-2012 розпочнеться 1 березня і завершиться 31 березня 2011 року.

Після цього, за його словами, в середині квітня цього року відбудеться розіграш квитків у лотерею. За його словами, ця процедура необхідна, оскільки охочих потрапити на матчі Євро значно більше, ніж квитків на ігри.

П.КОРРЕЙЯ підкреслив, що процедура лотереї відбуватиметься у комп’ютерному режимі під наглядом нотаріуса. Після проведення лотереї її переможці отримають відповідні повідомлення і повинні будуть сплатити вартість квитків.

Також він розповів, що безпосередньо друк та розповсюдження квитків на матчі Чемпіонату планується провести в квітні 2012 року, після цього вони будуть відправлені переможцям лотереї.