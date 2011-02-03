Рубаненко пропонує вдосконалити система відрахувань до фондів соцстраху

Харків. 3 лютого. УНІАН. Роботодавці Харківщини пропонують увести диференційовану систему відрахувань до фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на підсумковому засіданні Ради територіального управління Держгірпромнагляду в Харківській області сказав голова об’єднання організацій роботодавців «Харківщина» Леонід РУБАНЕНКО.

«Працедавці протягом останніх 10 років висловлювали й висловлюють необхідність зниження введення диференційованих штрафних тарифів і віднесення підприємств до класу ризику в залежності від стану безпеки праці та наявності системи охорони праці. Якщо на підприємстві немає виробничих травм та профзахворювань, а також не виявлені випадки їх приховування, то страховий внесок цього підприємства в фонд має бути мінімальним і навпаки», - сказав Л.РУБАНЕНКО.

Він підкреслив, що головним чинником забезпечення безпеки праці на виробництві є своєчасне проведення профілактичних заходів. Тому, на його думку, Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань повинен брати участь у фінансуванні комплексів профілактичних заходів на підприємствах.

При цьому Л.РУБАНЕНКО констатував, що на сьогодні пріоритет віддається не профілактиці нещасних випадків, а їх матеріальному відшкодуванню.

«Ці цифри неупинно ростуть. Так, у 2010 році ця цифра становила 55,5 млн. грн., а грошей на стимулювання працедавців за цей час ні копійки не виділялося», - сказав він.

Л.РУБАНЕНКО зауважив, що пропозиція Держкомітету України з промбезпеки щодо необхідності фінансування заходів, спрямованих на профілактику нещасних випадків на виробництві, є слушною.

«Ми підтримуємо рекомендації Державного комітету України з промислової безпеки та охорони праці віднести до захищених статей бюджету фінансування заходів, спрямованих на упередження нещасних випадків, упередженню загрози здоров’ю працівників, викликаних умовами праці, в розмірі не менше 5% надходжень до наступного до цього бюджетного періоду», - сказав Л.РУБАНЕНКО.